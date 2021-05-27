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27 Mayıs 2021, Perşembe
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Alexander Sörloth ve Edin Visca açıklaması! "Yetkisi olmayan menajerler..." Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gervinho ve Bruno Peres transferlerini bitiren bordo mavililerde, Abdullah Avcı'nın yönetimden talep ettiği 3 futbolcunun daha olduğunu belirten Ağaoğlu, Alexander Sörloth ve Edin Visca için de şok sözler söyledi. İşte Ağaoğlu'nun çarpıcı ifadeleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi) Giriş Tarihi: 27.05.2021 09:58
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalara imza atarken, Edin Visca, Alexander Sörloth, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş itiraflarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun Milliyet'e verdiği röportajın ilgili kısımları...
'TRABZONSPOR'UN FORMASI İLK 4'E GİRER'
Sezon beklediğimizi yerde bitti mi derseniz Trabzonspor'un forması ilk 4'ün içerisine girer. 4. Olarak bitirdiğimiz için de tabii ki sezonu arzuladığımız, istediğimiz yerde bitirmedik. Birtakım sıkıntılar ve şanssızlıklar yaşadık. Sezon başında istediğimiz neticeleri elde edemedik. Bunda tabii çeşitli faktörler vardı. Özellikle pandeminin yaratmış olduğu olumsuz etkilerden en çok zarar ve hasar gören kulüp Trabzonspor'du. 15 Eylül'de başlayan bir sezon ve ligin bir anda 21 takıma çıkması, finansal olarak da yayıncı kuruluş gelirlerinin düşmesi, 21 takımdan kaynaklanan gelir azalması, yapılacak olan transferler bütçenin denkleşmesi açısından çok büyük sıkıntılar yaşattı bize. Özellikle de bizim en büyük sıkıntımız lig bitmeden UEFA'nın vermiş olduğu cezanın üzerine bir ceza daha vermiş olması ki lig daha bitmemişti.
'20 MİLYON GELİR KAYBINA UĞRADIK'
Takımın motivasyonunu olumsuz yönde etkiledi bu. O psikolojik baskıyı oyuncuların üzerinden kaldırmak kolay olmadı, tamamen kaldırdığımızı da söyleyemeyiz. Doğal olarak her oyuncunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Hemen kupa finalinin ertesi günü CAS'ın UEFA'nın vermiş olduğu kararı onaylaması, yani durduk yerde Trabzonspor Kulübü bir ihlalden dolayı, 2016-17-18 ıllarındaki mutabakat anlaşmasını ihlal etmesinden dolayı neredeyse aynı suçtan ikinci cezayı aldı. Ama bir önceki sezonun parasını aldık. Ceza vermişlerdi ve paramızın yüzde 50'sini kesmişlerdi. Orada neredeyse 20 milyon civarı bir para kaybına uğradık. Tabii kadrodan gidenler oldu. Kadro zafiyeti oluştu. Bu problemi izole etmek kolay değildi. Bunların olumsuzluklarını yaşadık ama netice itibari ile ligin 8.haftası itibariyle 17. Sırada olan Trabzonspor'un ligi 4. Sırada bitirmesi ve Konferans Ligi'ne gitmesi güzel.
'ABDULLAH HOCA BİZE 5 İSİM ÖNERDİ'
Kadro oluşturulması, yapılacak olan transferler ve önerilen isimler tamamen İhsan hoca ve Abdullah hocanın inisiyatifinde belirlenen isimler. Bize 5 isim önerildi. Bu isimlerden 2 tanesini getirdik. Sağlık kontrolünden geçip ülkelerine tatile dönecekler. Bir tanesiyle görüşmemiz devam ediyor olumlu anlamda. Daha sonra diğer 2 mevkii için önermiş oldukları yaklaşık olarak 3-4 isimle temaslarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim amacımız hocanın belirlemiş olduğu bu 4-5 ismi 28-29 Haziran'a kadar kamp kadrosunun içerisine katmak.
Ancak erken transferin de şöyle bir dezavantajı var. Eğer bonservisli oyuncular üzerinden gidiyorsanız kulüpleri ile anlaşmanız biraz zaman alıyor. Çünkü kulüplerden çok büyük bir bölümü önümüzdeki sezon planlamasını yapmış durumda değiller. Yani talip olduğumuz oyuncuları ne yapacaklar belli değil. Benim tahminim o ki hocanın vermiş olduğu 5 isimden 4'ü bu kadroya katılacak benim tahminim. Hoca ile yapmış olduğumuz birebir görüşmeyi anlatayım, zihinlerde soru işareti kalmasın. Bu 4-5 nokta transferimizi yaptıktan sonra, süreç içerisinde eğer ihtiyaç olursa, kulübün menfaatleri açısından, bizim için avantaj teşkil edecek oyuncular olursa alabiliriz.
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