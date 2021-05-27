'TRABZONSPOR'UN FORMASI İLK 4'E GİRER'

Sezon beklediğimizi yerde bitti mi derseniz Trabzonspor'un forması ilk 4'ün içerisine girer. 4. Olarak bitirdiğimiz için de tabii ki sezonu arzuladığımız, istediğimiz yerde bitirmedik. Birtakım sıkıntılar ve şanssızlıklar yaşadık. Sezon başında istediğimiz neticeleri elde edemedik. Bunda tabii çeşitli faktörler vardı. Özellikle pandeminin yaratmış olduğu olumsuz etkilerden en çok zarar ve hasar gören kulüp Trabzonspor'du. 15 Eylül'de başlayan bir sezon ve ligin bir anda 21 takıma çıkması, finansal olarak da yayıncı kuruluş gelirlerinin düşmesi, 21 takımdan kaynaklanan gelir azalması, yapılacak olan transferler bütçenin denkleşmesi açısından çok büyük sıkıntılar yaşattı bize. Özellikle de bizim en büyük sıkıntımız lig bitmeden UEFA'nın vermiş olduğu cezanın üzerine bir ceza daha vermiş olması ki lig daha bitmemişti.