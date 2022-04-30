Trabzonspor şampiyonluğa kilitlendi! Meydanlar tıka basa doldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da taraftarları şampiyonluk heyecanı sardı. Ligde uzun bir süredir lider konumda bulunan Trabzonspor'da artık final noktasına gelindi. Bordo-mavili ekipte rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu ve şampiyonluk için 1 puan kazanması yeterli olacak. Antalyaspor karşısında takımının şampiyonluğa koşacağına inanan taraftar ise meydanalara akın etti. Karşılaşmadan saatler önce şehrin dört bir yanı tıklım tıklım doldu. Ellerinde bayraklarla dolanan birçok taraftar formalarıyla birlikte şehri bordo-mavi renklere bürüdü. Karadeniz temsilcisinde tüm şehir yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmek için geri sayıma geçti. Trabzon'un birçok noktasında şimdiden şehir şampiyonluk ateşini yakmış görünüyor. Gencinden yaşlısına kadınından erkeğine herkesin yüzünde Trabzonspor'un muhtemel şampiyonluğunun zaferi yaşanıyor. Ligde başarılı bir gidişat yakalayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu da taraftarlarına çağrıda bulundu. Birçok kişi forma ve atkılarının yanı sıra saçlarını, yüzlerini de bordo-maviye boyadı. Kutlamalara uzun bir süre devam edeceklerini ifade eden Ağaoğlu, dikkat çeken uyarılarda yer verdi. Silah kullanımına yönelik bir uyarı yapan Ağaoğlu, kutlamanın acıya dönüşmemesi için taraftarlarına seslendi. Taraftarlar da bu sözleri dikkate almış olacak ki şu ana kadar Trabzon'da meşale ve havai fişek dışında yanıcı ve patlayıcı maddelere yer verilmedi. Taraftarlar da bu sözleri dikkate almış olacak ki şu ana kadar Trabzon'da meşale ve havai fişek dışında yanıcı ve patlayıcı maddelere yer verilmedi. Taraftarlar meydanlarda doyasıya eğlenmeyi ve marşlar söyleyerek horon oynamayı da ihmal etmedi. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Trabzonspor taraftarları yavaş yavaş stadyuma da akın etmeye başladı. Uzun süredir maçlarını lkapalı gişe oynayan bordo-mavili ekipte Antalyaspor karşılaşmasının biletleri de birkaç saniyede tükenmişti. Şimdiden bu kadar heyecanlı ve coşkulu olan taraftarların maç sonundaki süprizleri ise merakla bekleniyor. Taraftar grupları tarafından şampiyonluk halinde daha önce görülmemiş kutlamalar yapacağı ifade edilmişti. Trabzon halkı da nefeslerini tutarak Karadeniz ekibinin şampiyonluk yolundaki son 90 dakikasına tanıklık edecek. Stadyumun yanı sıra şehrin birçok noktasından da karşılaşma dev ekranlara verilerek birlikte takip edilecek.