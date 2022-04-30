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Trabzonspor şampiyonluğa kilitlendi! Meydanlar tıka basa doldu

Trabzonspor şampiyonluğa kilitlendi! Meydanlar tıka basa doldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçtan puan veya puanlarla ayrılması halinde sezonun şampiyonu olacak. Trabzon şehri de karşılaşma öncesi şampiyonluk havasına büründü. İşte şehirden renkli görüntüler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yayın Tarihi: 30.04.2022- 19:53
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Trabzonspor şampiyonluğa kilitlendi! Meydanlar tıka basa doldu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da taraftarları şampiyonluk heyecanı sardı.

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