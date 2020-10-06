06 Ekim 2020, Salı

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de transfer dönemi resmen bitti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gelenler ve gidenler

Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan 2020-2021 transfer dönemi 5 Ekim'de resmen sona erdi. Özellikle 4 Büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarını birçok isimle güçlendirirken, bu sezon şampiyon olup rakiplerini saf dışı bırakmak istiyor. Peki, Süper Lig'in dev kulüpleri kimleri kadrosuna kattı? Hangi oyuncularla yollarını ayırdı? İşte isim isim ligin dev kulüplerinin kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı o isimler... Kiralık gönderilen futbolcular listeye dahil edilmemiştir) | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.10.2020 07:26
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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de transfer dönemi resmen bitti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gelenler ve gidenler

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu yaz transfer dönemi resmen sona erdi. Ligin birçok ekibi kadrosuna takviyeler yaparken, 4 dev ekip Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transferin en çok öne çıkan kulüpleri oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de transfer dönemi resmen bitti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gelenler ve gidenler

Peki Süper Lig'in 4 dev kulübü kadrolarına hangi isimleri kattı? Hangi isimlerle yollarını ayırdı? İşte yanıtı…

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de transfer dönemi resmen bitti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gelenler ve gidenler

BEŞİKTAŞ

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de transfer dönemi resmen bitti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gelenler ve gidenler

GELENLER

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Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de transfer dönemi resmen bitti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gelenler ve gidenler

RACHID GHEZZAL < LEICESTER (KİRALIK)

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