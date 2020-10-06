Son dakika transfer haberleri: Süper Lig’de transfer dönemi resmen bitti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’a gelenler ve gidenler

Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan 2020-2021 transfer dönemi 5 Ekim'de resmen sona erdi. Özellikle 4 Büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, kadrolarını birçok isimle güçlendirirken, bu sezon şampiyon olup rakiplerini saf dışı bırakmak istiyor. Peki, Süper Lig'in dev kulüpleri kimleri kadrosuna kattı? Hangi oyuncularla yollarını ayırdı? İşte isim isim ligin dev kulüplerinin kadrosuna kattığı ve yollarını ayırdığı o isimler... Kiralık gönderilen futbolcular listeye dahil edilmemiştir) | Son dakika transfer haberleri