18 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Rodallega: Haziran'da gidiyorum!

Kolombiyalı forvet, beyaz noktadan 'panenka stili' vurdu. Üst direğe takıldı. 7. penaltıda 4. kez kaçırdı.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 12:29
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Rodallega: Haziran'da gidiyorum!

Fırtına, Alanya karşısında 49'da penaltı kazandı. Topun başına Rodallega geçti. Kolombiyalı, 'panenka stili' vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü. Rodallega tamamladı ancak gol iptal edildi. 33 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de kullandığı 7 penaltının 4'ünü kaçırdı.

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Rodallega: Haziran'da gidiyorum!

Bordo-mavililer, Sosa varken penaltıyı Rodallega'nın kullanmasını eleştirdi. Twitter'da "Bırak artık Sosa vursun" yazıldı.

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Rodallega: Haziran'da gidiyorum!

Bir taraftar Rodallega'ya "Evine dön" dedi. O da "Haziranda sözleşmemem bitiyor, gidiyorum" cevabını verdi.

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Rodallega: Haziran'da gidiyorum!

17. KEZ DİREĞE TAKILDI
Karadeniz Fırtınası bu sezon bir türlü direkleri geçemiyor. Trabzonspor dün de direk kabusu yaşadı.

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Rodallega: Haziran'da gidiyorum!

Kazanılan penaltıda Hugo Rodallega'nın vuruşu direkten geri geldi. Bordo-mavililerin bu sezon 17. kez bir topu direkten geri döndü.

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