19 Şubat 2019, Salı

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Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri sıralaması güncellendi

Futbol istatistik şirketi SoccerStats dünyanın en iyi teknik direktörler listesini güncelledi. Türk teknik direktörler arasındaki fark ise dikkat çekti.

İşte 19 Şubat 2019 tarihli güncel sıralama.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 17:35
  • 1
  • 26
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri sıralaması güncellendi

1 - Marcelo Gallardo
River Plate
14.185 puan

  • 2
  • 26
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri sıralaması güncellendi

2 - Ernesto Valverde
Barcelona
13.987 puan

  • 3
  • 26
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri sıralaması güncellendi

3 - Diego Simeone
Atletico Madrid
12.441 puan

  • 4
  • 26
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri sıralaması güncellendi

4 - Massimiliano Allegri
Juventus
11.713 puan

  • 5
  • 26
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri sıralaması güncellendi

5 - Renato Gaucho
Gremio
11.284 puan

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