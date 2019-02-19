19 Şubat 2019, Salı
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Futbol istatistik şirketi SoccerStats dünyanın en iyi teknik direktörler listesini güncelledi. Türk teknik direktörler arasındaki fark ise dikkat çekti.
Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri sıralaması güncellendi
Futbol istatistik şirketi SoccerStats dünyanın en iyi teknik direktörler listesini güncelledi. Türk teknik direktörler arasındaki fark ise dikkat çekti.
İşte 19 Şubat 2019 tarihli güncel sıralama.
Giriş Tarihi: 19.02.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 17:35
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