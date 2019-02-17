17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Trabzonspor sahasında rakibine 2-0 mağlup oldu.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 18:59
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Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler
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Trabzonspor - Alanyaspor maçından kareler
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