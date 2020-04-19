19 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt

Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 22:01
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Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt

Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, ülkesinde yayınlanan Indre Bane isimli programa görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulundu.

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Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt

Gol krallığında zirvede yer alan bordo-mavili oyuncu, "Trabzonspor'da tecrübe ettiğim deneyim bambaşka. Taraftar sizi çılgınca bağrına basıyor ve sevildiğinizi görüyorsunuz.

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Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt

Üst düzey bir rekabetin içine girip zirvede yer aldığınızda futbol çok şey ifade ediyor. Yenilmez hissediyorsunuz. Bunun bir parçası olmak harika bir duygu" dedi.

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Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt

REAL MADRID SÖZLERİ

Hakkında çıkan Real Madrid iddiaları kendisine hatırlatılan Sörloth şöyle devam etti: "Çok şükür ki ayaklarımı yere sağlam basmamı sağlayan bir ailem, dostlarım ve kız arkadaşım var.

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Sörloth'tan Real Madrid iddialarına yanıt

Bu tip şeyler ortaya çıktığında bunları doğru şekilde kullanmaya bakıyorum. Benim yapmam gereken bunu itici bir güç olarak kullanarak, nasıl iyi bir futbolcu olduğumu ortaya koyup, söylentilerin gerçek olabileceğini göstermektir."

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