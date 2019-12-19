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Ünal Karaman'dan dev rotasyon! İşte Trabzonspor'un Altay 11'i
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Altay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi skor avantajını elinde bulunduran bordo-mavililer, İzmir temsilcisini saf dışı bırakarak son 16'ya kalma istiyor. Öte yandan sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Ünal Karaman'ın kadroda önemli değişiklikler yaptığı öğrenildi. İşte Trabzonspor - Altay karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:41
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