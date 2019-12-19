20 Aralık 2019, Cuma

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Ünal Karaman'dan dev rotasyon! İşte Trabzonspor'un Altay 11'i

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Altay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi skor avantajını elinde bulunduran bordo-mavililer, İzmir temsilcisini saf dışı bırakarak son 16'ya kalma istiyor. Öte yandan sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirleyen teknik direktör Ünal Karaman'ın kadroda önemli değişiklikler yaptığı öğrenildi. İşte Trabzonspor - Altay karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 17:41
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Ünal Karaman'dan dev rotasyon! İşte Trabzonspor'un Altay 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile sahasında karşılaşacak.

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Ünal Karaman'dan dev rotasyon! İşte Trabzonspor'un Altay 11'i

İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

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Ünal Karaman'dan dev rotasyon! İşte Trabzonspor'un Altay 11'i

Medical Park Stadı'nda 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker, yönetecek.

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Ünal Karaman'dan dev rotasyon! İşte Trabzonspor'un Altay 11'i

Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile mücadele etmesi beklenen Karadeniz ekibinde, Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

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Ünal Karaman'dan dev rotasyon! İşte Trabzonspor'un Altay 11'i

İŞTE TRABZONSPOR-ALTAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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