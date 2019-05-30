Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Akhisarspor, Erzurumspor ve Bursaspor lige veda eden takımlar oldu. Beşiktaş üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'u geride bırakırken, Fenerbahçe tarihinin en kötü performansını sergilediği sezonda 6. oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





