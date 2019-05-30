30 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Akhisarspor, Erzurumspor ve Bursaspor lige veda eden takımlar oldu. Beşiktaş üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'u geride bırakırken, Fenerbahçe tarihinin en kötü performansını sergilediği sezonda 6. oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i...

Giriş Tarihi: 30.05.2019 16:18
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Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda perdeyi kapattık ve birçok eşsiz performansa da tanıklık ettik.

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Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Bazı futbolcular sezonun tamamında, bazı futbolcular ile sezonun en kritik anlarında sergiledikleri performanslarla takımlarını ayakta tutmayı başardı.

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Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Galatasaray'ın şampiyon tamamladığı sezonda Feghouli, Onyekuru ve 30 golle gol kralı olan Diagne'nin performansları ön plana çıktı.

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Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Üçüncülük mücadelesinde Trabzonspor'u geride bırakan Beşiktaş'ta ise devre arasında Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz, performansıyla 'keşke sezon başında gelseydi' dedirtti.

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Süper Lig'de sezonun 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun 11'i şu isimlerden oluştu;

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