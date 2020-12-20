İşte spor yazarlarının Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı değerlendirmeleri

Abdullah Avcı, şu ana kadar bu kadronun oynayacağı oyunu bulmuş gibi görünmüyor. Tabii bu kadro geçen sezonki gibi güçlü bir oyun yakalamasa da belirli bir seviyeye çıkabilir. Özellikle orta saha organizasyonu şu andaki en sıkıntılı bölge gibi görünüyor. Orta sahada pas yok, savunma yok, driplingle birebirde adam eksiltme yok.