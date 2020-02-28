Gözler Karadeniz derbisinde! İşte Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takım rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet arayacak. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in de sahaya çıkacağı 11 merak konusu oldu. İşte Fırtına'nın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...