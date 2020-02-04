04 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Futbol otoriteleri derbiyi değerlendirdi: Sörloth gibisi yok

Otoriteler Zeki Uzundurukan, Serkan Korkmaz ve Reha Kapsal derbiyi değerlendirdi. "Alexander Sörloth gibisi yok" diyen Serkan Korkmaz, ayrıca şampiyonluk yolunda tüm takımların şansının olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 07:05 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 07:09
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Futbol otoriteleri derbiyi değerlendirdi: Sörloth gibisi yok

Fenerbahçe'yi yenen Trabzonspor, erteleme maçında Malatya'dan da 3 puan alırsa liderliği ele geçirebilir. Şampiyonluk yarışında Fırtına'nın şansını nasıl buluyorsunuz?

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Futbol otoriteleri derbiyi değerlendirdi: Sörloth gibisi yok

Zeki Uzundurukan: Dört Büyükler içinde şu anki tabloya baktığımızda şampiyonluğa en yakın takım olarak Trabzonspor'u görüyorum. Uzun yıllar sonra Trabzonspor taraftarını şampiyonluğa bu kadar inanmış görüyorum. Derbi öncesinde Fenerbahçe kulübünün yazılı; Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in Trabzonspor'u hedef alan sözlü açıklamaları, ortamı germişti. Ama bordo-mavili taraftarlar bu tuzağa düşmedi. Derbide Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde olağanüstü bir taraftar topluluğu vardı. Maçta sahaya bir bozuk para bile atılmadı. Trabzonspor taraftarı, ortamı germeye çalışanlara büyük bir ders verdi.

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Futbol otoriteleri derbiyi değerlendirdi: Sörloth gibisi yok

Trabzonspor, Malatyaspor maçını kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak. Önünde çok zorlu maçlar var bordo-mavililerin. Ama ara transfer döneminde hem savunmasını güçlendirdi, hem de yaratıcı oyuncu sayısını fazlalaştırdı Trabzonspor. Hüseyin Çimşir'in elinde alternatifli bir kadrosu var. Futbolda çok doğru bir klişe vardır: 'Atanla-tutanın iyi olacak' diye. Trabzonspor'un uçan panter gibi bir kalecisi; Ronaldo gibi de bir golcüsü var. Rakiplerine göre bu kadar artısı olan Trabzonspor'un, hakem hatalarına kurban gitmezse eğer bu sezon şampiyon olacağını düşünüyorum...

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Futbol otoriteleri derbiyi değerlendirdi: Sörloth gibisi yok

Reha Kapsal: Tabii ki yüksek. Devre arasında 4 transfer yaptı Trabzonspor. Zaten alınan bu oyuncularla hedef de net olarak şampiyonluk olarak belirlenmiş oluyor. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda altyapı oyuncularını oynatan, bunları geliştiren ve kulübe ekonomik katkı sağlayan düşünceden artık bu sezon şampiyonluk şansını yakalamışken tecrübeli oyuncularla hedefe yürümek Trabzonspor'un tek düşüncesi gibi gözüküyor. Gelinen noktada artık düşünce anlayışının değiştiğini görüyoruz. Bu da hedefin şampiyonluk olduğunu bizlere anlatıyor.

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Futbol otoriteleri derbiyi değerlendirdi: Sörloth gibisi yok

Serkan Korkmaz: Şampiyonluk yolunda ligin ilk sırasındaki tüm takımların şansı var. Ama bunlardan Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir daha güçlü adaylar olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın önündeki 5 maçı kayıpsız geçmesi halinde şampiyonluk ihtimalinden bahsedilebilir. Alanyaspor'un hem kupada hem de ligde şansı devam etmekte. Bu sezonu iki kupa ile tamamlarlarsa şaşırmam.

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