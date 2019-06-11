Fırtına'ya yeni Essien

YETERİNCE FORMA BULAMADI

Didier Ndong, Afrika kıtasından çıkan önemli ön liberolardan biri olmasına rağmen beklenilen seviyeye ulaşamadı. "Yeni Essien" olarak sahne alan 24 yaşındaki futbolcuya Sunderland geçmişte 20 milyon euro'luk yatırım yaptı ancak oyuncu uyum sorunu yaşayınca kulüpten ayrıldı.