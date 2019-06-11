11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fırtına'ya yeni Essien

Trabzonspor'da transfer hareketliliği yaşanıyor! Onazi'nin sakatlığı, Kucka'nın ayrılması sonrası geçen sezon orta sahada sıkıntı yaşayan bordo-mavililer Gabonlu yıldıza kanca attı. Fırtına, 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Guingamp'a kiralama teklifi sundu.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 00:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 07:55
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Fırtına'ya yeni Essien

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da öncelik ön liberoya veriliyor.

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Fırtına'ya yeni Essien

Geçen sezon Ogenyi Onazi sahadayken rakiplerine sahayı dar eden bordo-mavililer onun sakatlığında Juraj Kucka'yı kullanmıştı.

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Fırtına'ya yeni Essien

Slovak futbolcu da devre arası Parma'ya transfer olunca teknik direktör Ünal Karaman bu bölgede çeşitli isimleri denemişti. Aralarında en çok 24 yaşındaki Abdulkadir Parmak'tan verim almıştı.

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Fırtına'ya yeni Essien

Zirve için bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Guingamp'ta mutsuz olan Didier Ndong için nabız yoklamıştı. 24 yaşındaki oyuncunun transfere sıcak bakması üzerine Karadeniz ekibi çalışmalarını hızlandırdı.

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Fırtına'ya yeni Essien

YETERİNCE FORMA BULAMADI

Didier Ndong, Afrika kıtasından çıkan önemli ön liberolardan biri olmasına rağmen beklenilen seviyeye ulaşamadı. "Yeni Essien" olarak sahne alan 24 yaşındaki futbolcuya Sunderland geçmişte 20 milyon euro'luk yatırım yaptı ancak oyuncu uyum sorunu yaşayınca kulüpten ayrıldı.

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