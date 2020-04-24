İşte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk formülü!

Böylece ciddi bir data elde eden Karadeniz temsilcisinin teknik heyeti, corona virüsü sonrası meşin yuvarlak santraya yeniden konulduğunda takip edecekleri rotayı çizmiş oldular. Kalan 8 maçla ilgili olumlu ve olumsuz senaryolar belirlendi. Buna karşı önlemler de hazırlandı.