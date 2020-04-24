24 Nisan 2020, Cuma

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İşte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk formülü!

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını bırakmadı. 40 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de kalan 8 rakibinin maçlarını takip edip notlar çıkarırken, şampiyonluk formülünü de hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 00:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 06:39
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İşte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk formülü!

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de lider konumdayken corona virüsü sebebiyle futbol durmuştu. Zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, lige verilen arada kendisine ve yardımcılarına özel bir ders verdi.

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İşte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk formülü!

Bordo-mavililerin teknik heyeti, evlerinde önce Trabzonspor'un oynadığı 26 karşılaşmanın tamamını detaylı şekilde izledi. 26 haftayı takip eden Çimşir ve ekibi tuttukları notları video konferans yöntemiyle birbirleriyle paylaştı.

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İşte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk formülü!

RAKİPLER İNCELENDİ

Trabzonpor'da Hüseyin Çimşir ve kurmayları, kendi takımlarının analizini tamamladıktan sonra ligde kalan 8 haftada oynayacakları rakiplerin karşılaşmalarını da izlediler.

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İşte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk formülü!

Böylece ciddi bir data elde eden Karadeniz temsilcisinin teknik heyeti, corona virüsü sonrası meşin yuvarlak santraya yeniden konulduğunda takip edecekleri rotayı çizmiş oldular. Kalan 8 maçla ilgili olumlu ve olumsuz senaryolar belirlendi. Buna karşı önlemler de hazırlandı.

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İşte Hüseyin Çimşir'in şampiyonluk formülü!

6 MADDE ÇIKARILDI

Hüseyin Çimşir, geçmiş maçları izleyip kalan haftalarla ilgili notlarını çıkardı. Önce yardımcılarıyla sonra da futbolcularıyla paylaştı. İşte Çimşir'in o sözleri:

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