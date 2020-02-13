Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmalarının sona ermesinin ardından yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor rakiplerini eleyerek bir üst tura yükselirken, yarı finalde Trabzonspor - Fenerbahçe ve Alanyaspor - Antalyaspor maçları oynanacak. Peki Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 21:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





