13 Şubat 2020, Perşembe

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmalarının sona ermesinin ardından yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor rakiplerini eleyerek bir üst tura yükselirken, yarı finalde Trabzonspor - Fenerbahçe ve Alanyaspor - Antalyaspor maçları oynanacak. Peki Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.02.2020 21:35
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali heyecanı Erzurumspor-Trabzonspor, Sivasspor-Antalyaspor mücadeleleriyle sona erdi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?

Günün ilk maçında 5-0'ın rövanşında Trabzonspor, Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?

4 Eylül Stadyumu'nda ise 0-0'ın rövanşında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla Antalyaspor yarı final biletini kaptı.

Şimdi gözler kupada yarı final karşılaşmalarına çevrildi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası yarı finalinde GMG Kırklarelispor'u eleyen Fenerbahçe ile Erzurumspor'u eleyen Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu! Maçlar ne zaman oynanacak?

Diğer mücadelede ise Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor'u eleyen Antalyaspor kozlarını paylaşacak.

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