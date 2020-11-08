Alanyaspor-Trabzonspor maçını spor yazarlar değerlendirdi

Sonuç olarak galibiyeti kaçıran taraf Trabzonspor oldu. Çünkü maç boyunca oyunun kontrolü Trabzonspor'un elindeydi. Trabzonspor'un milli maç arasında çok çalışması ve kondüsyonunu ileri seviyeye ulaştırması lazım. Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray'ın gerisinde olan Trabzonspor'un bu eksikliğini çok koşarak ve savaşarak kapatması lazım. Bordo-mavililer, milli maç arasından sonra her maça bu mantalite ile çıkarsa, henüz kaybedilmiş bir şey yok; neden zirve yarışının içinde olmasın!