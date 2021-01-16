16 Ocak 2021, Cumartesi

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Zirvede nefesler tutuldu! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftasında 2021 yılının ilk derbisi oynanacak. Beşiktaş, 17 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde teknik direktörler Sergen Yalçın ve Fatih Terim, kadrolarını şekillendirmeye başladı. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 12:48
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Zirvede nefesler tutuldu! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 19. haftası, derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde averajla lider durumda bulunan Beşiktaş ile üçüncü sıradaki Galatasaray, yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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Zirvede nefesler tutuldu! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise yardımcı hakem olarak derbide görev yapacak.

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Zirvede nefesler tutuldu! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Siyah-beyazlı takım, 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle 35 puan topladı. Galatasaray ise 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi sonunda 33 puan elde etti.

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Zirvede nefesler tutuldu! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Karşılaşma, geçen sezon ikinci yarıda oynanan maçta olduğu gibi yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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Zirvede nefesler tutuldu! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Karşılaşma öncesi iki teknik adam da ilk 11'lerini büyün oranda belirledi. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...

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