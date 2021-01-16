16 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ali Akman transfere "Evet" dedi! Galatasaray...

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen ve gösterdiği etkili performansla transfer döneminin gözdesi haline gelen Ali Akman, o teklife evet dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.01.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 11:33
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Ali Akman transfere Evet dedi! Galatasaray...

GALATASARAY'I ÜZECEK

Bursaspor'un gelecek vaadeden yıldızı Ali Akman'da Galatasaray'ı üzecek bir gelişme yaşandı. Özellikle Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve transfer etmek istediği Ali Akman, başka bir dev kulübün teklifini kabul etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ali Akman transfere Evet dedi! Galatasaray...

İNGİLTERE YOLCUSU

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, TFF 1. Lig'de Bursaspor forması altında harika bir performans gösteren ve transferin gözdesi olan Ali Akman İngiltere yolcusu.

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Ali Akman transfere Evet dedi! Galatasaray...

KABUL ETTİ

Transferin gözdesi olan Ali Akman, Manchester City'nin teklifini kabul etti. Başta 3 büyükler olmak üzere birçok kulüpten teklif alan 18 yaşındaki forvetin Manchester City'ye 'evet' dediği öğrenildi.

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Ali Akman transfere Evet dedi! Galatasaray...

GUARDIOLA BİZZAT İSTEDİ

Manchester City'nin dünyaca ünlü hocası Guardiola, Ali Akman'ın transferini bizzat yönetimden talep etti. Ali Akman'ın bu kararında ise büyük hayranlık duyduğu Pep Guardiola'nın büyük rol oynadığı belirlendi.

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Ali Akman transfere Evet dedi! Galatasaray...

2 MİLYON EURO + YÜZDE 20 PAY

Bursaspor'un İngiliz devinden 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 istediği öğrenildi. Eğer anlaşma sağlanırsa Ali Akman sezon sonuna kadar Bursa'da kiralık olarak forma giyecek.

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