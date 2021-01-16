Ali Akman transfere "Evet" dedi! Galatasaray...

GALATASARAY'I ÜZECEK

Bursaspor'un gelecek vaadeden yıldızı Ali Akman'da Galatasaray'ı üzecek bir gelişme yaşandı. Özellikle Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve transfer etmek istediği Ali Akman, başka bir dev kulübün teklifini kabul etti.