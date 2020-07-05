Galatasaray'ın yıldızına tepki büyük! "Bu ihanetin adıdır"

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Derbinin 32. dakikasında sarı-kırmızılılarda Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray taraftarı da yıldız oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...