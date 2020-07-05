05 Temmuz 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın yıldızına tepki büyük! "Bu ihanetin adıdır"

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Derbinin 32. dakikasında sarı-kırmızılılarda Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray taraftarı da yıldız oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 05.07.2020 23:29
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Galatasaray'ın yıldızına tepki büyük! Bu ihanetin adıdır

Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart taraftarının sabrını taşırdı.

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Galatasaray'ın yıldızına tepki büyük! Bu ihanetin adıdır

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Cezayirli futbolcuya büyük tepki gösterdi.

İşte o yorumlar...

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Galatasaray'ın yıldızına tepki büyük! Bu ihanetin adıdır
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Galatasaray'ın yıldızına tepki büyük! Bu ihanetin adıdır
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Galatasaray'ın yıldızına tepki büyük! Bu ihanetin adıdır
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