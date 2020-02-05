05 Şubat 2020, Çarşamba
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Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest
Galatasaray, ilk devre Mariano ve Yuto Nagatomo'dan beklediği verimi alamamıştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde Martin Linnes'i tekrar kadroya alarak sağ bek sorununu çözmüştü. Sol bek takviyesi için ise, Alman temsilcisi RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralamıştı. Saracchi'nin gelmesi ve yabancı sayısının çokluğu nedeniyle Nagatomo'nun sözleşmesini askıya alan Cimbom'a bir jest de Japon futbolcudan geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:58
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