05 Şubat 2020, Çarşamba

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Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest

Galatasaray, ilk devre Mariano ve Yuto Nagatomo'dan beklediği verimi alamamıştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde Martin Linnes'i tekrar kadroya alarak sağ bek sorununu çözmüştü. Sol bek takviyesi için ise, Alman temsilcisi RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralamıştı. Saracchi'nin gelmesi ve yabancı sayısının çokluğu nedeniyle Nagatomo'nun sözleşmesini askıya alan Cimbom'a bir jest de Japon futbolcudan geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:58
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Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest

Galatasaray'da Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun ara transferde yapılan Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika takviyeleri sonrası dolan yabancı kontenjanı nedeniyle lisansı askıya alındı.

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Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest

Profesyonelliği ve iş ahlakıyla her zaman Galatasaray teknik heyeti ve taraftarların takdirini kazanan Japon yıldız, sürpriz bir harekete imza atarak sarı-kırmızılı teknik heyetin ve taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

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Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest

"HAK ETMEDİĞİM PARAYI ALMAM"

Hürriyet'te yer alan habere göre garanti kontratı nedeniyle, lisansı çıkarılmasa dahi 6 ay için 1 milyon Euro alma hakkına sahip olan Nagatomo'nun Galatasaray yöneticilerine, "Ben burada iki şampiyonluk yaşadım. Galatasaray ikinci evim gibi oldu. Bundan sonra oynamayacağım için tabii ki üzgünüm ancak profesyonel hayatta bunlar var. Dolayısıyla benim hakkımda alınan kararı saygıyla karşılıyorum. Ancak sadece antrenmanlara çıkıp maçlarda tribünde oturarak hak etmediğim bir parayı almak bana yakışmaz. Merak etmeyin en kısa zamanda kulüp bulacağım ve ayrılacağım" dediği öğrenildi.

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Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest

Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer döneminin kapanması nedeniyle ülkesi Japonya'da kulüp arayan Yuto Nagatomo'nun FC Tokyo ile temas halinde olduğu ve yüksek ihtimalle bu kulübe imza atacağı belirtildi.

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Yuto Nagatomo'dan alkışlanacak hareket! Galatasaray'a dev jest

31 Ocak 2018'de İtalya'nın Inter takımından 6 aylığına kiralanan Nagatomo, başarılı performans gösterince, aynı yılın temmuz ayında 2.5 milyon Euro ödenerek bonservisi satın alınmıştı. 33 yaşındaki sol bek, 2 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'dan yılda 2 milyon Euro garanti ücret alıyordu.

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