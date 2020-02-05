05 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. 3'te 3 yaparak Süper Lig'in ikinci devresine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, iyi gidişatı kupada da sürdürmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 02:10
  • 1
  • 18
Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nı 18 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

  • 2
  • 18
Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın hakemi Ali Şansalan olacak.

  • 3
  • 18
Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i

Galatasaray'ın kalesinde yine Okan Kocuk'un oynaması beklenirken, 11'de lig kadrosundan çok fazla değişiklik olmayacak. Karşılaşmanın rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak.

  • 4
  • 18
Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i

FALCAO VE SARACCHI YOK

Galatasaray, Alanya maçı kadrosunu açıklarken sakatlıkları süren Falcao ile Saracchi yer almadı.

  • 5
  • 18
Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i

Kadroda şu isimler var: Muslera, Şener, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Jimmy, Mariano, Andone, Sekidika, Okan, Emin, Marcao, Taylan, Berk, Onyekuru, Feghouli ve Lemina.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör