05 Şubat 2020, Çarşamba
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Kupa Aslan'ı sahnede! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı ilk 11'i
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. 3'te 3 yaparak Süper Lig'in ikinci devresine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, iyi gidişatı kupada da sürdürmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor maçı ilk 11'i...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 02:10
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