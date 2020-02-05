05 Şubat 2020, Çarşamba

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Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor

Ara transfer döneminde kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında adı sıklıkla sarı-kırmızılı takımla anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda istemesine rağmen yönetimin veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:31
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Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın eski kulübü Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı konuşuluyordu.

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Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor

Sarı-kırmızılı takıma dönmek isteyen tecrübeli futbolcunun transferine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de onay vermiş ancak yönetimin Arda'yı veto etmesiyle kulüp içerisinde kısa süreli bir kriz yaşanmıştı.

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Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor

Galatasaray'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından ara transfer döneminde boşta kalan 33 yaşındaki futbolcunun Flamengo'ya transfer olacağı konuşulurken, Arda ile ilgili sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı.

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Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor

İspanya basınından Diario Sport'ta görev yapan muhabir Albert Roge, Ousmane Dembele'nin antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı konuşulmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arda'nın dönme zamanı" ifadelerini kullanarak oyuncunun Barcelona'ya dönebileceğini ima etti.

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Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor

Roge'nin bu paylaşımı ise Barcelona'lı taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bazı taraftarlar Arda Turan hakkında olumsuz yorumlarda bulunurken, bazıları da oyuncunun geri dönmesine sıcak baktıklarını bildirdiler. İşte o yorumlardan birkaçı:

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