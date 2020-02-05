Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor

Ara transfer döneminde kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında adı sıklıkla sarı-kırmızılı takımla anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda istemesine rağmen yönetimin veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...