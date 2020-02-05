05 Şubat 2020, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Arda Turan ile ilgili flaş karar! Geri dönüyor
Ara transfer döneminde kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşmesini feshederek Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında adı sıklıkla sarı-kırmızılı takımla anılan ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda istemesine rağmen yönetimin veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen tecrübeli futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 11:31
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...