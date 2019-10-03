03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yusuf Yazıcı için olay sözler! "Seneye Galatasaray'a gider"

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde 16.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e sattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı gündem oldu. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında evinde Chelsea'yi konuk etti. Milli yıldızlarımızdan Zeki Çelik'in 90 dakika oyunda kaldığı maçta, Yusuf Yazıcı 61. dakikada oyuna girdi. İşte maç sonrası yıldız futbolcu ile ilgili kullanılan ifadeler...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 11:21
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Yusuf Yazıcı için olay sözler! Seneye Galatasaray'a gider

Şampiyonlar Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nı formasını giydiği Lille evinde Chelsea ile karşılaştı.

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Yusuf Yazıcı için olay sözler! Seneye Galatasaray'a gider

Fransız ekibi sahasında Lampard'ın öğrencilerine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

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Yusuf Yazıcı için olay sözler! Seneye Galatasaray'a gider

Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.

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Yusuf Yazıcı için olay sözler! Seneye Galatasaray'a gider

Gösterdiği performans yetersiz gözüken Yusuf için eski takımı Trabzonspor'un taraftarları sosyal medyada genç futbolcu hakkında yorumlarda bulundu.

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Yusuf Yazıcı için olay sözler! Seneye Galatasaray'a gider

İşte o paylaşımlardan bazıları...

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