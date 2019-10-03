Yusuf Yazıcı için olay sözler! "Seneye Galatasaray'a gider"

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde 16.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e sattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı gündem oldu. Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında evinde Chelsea'yi konuk etti. Milli yıldızlarımızdan Zeki Çelik'in 90 dakika oyunda kaldığı maçta, Yusuf Yazıcı 61. dakikada oyuna girdi. İşte maç sonrası yıldız futbolcu ile ilgili kullanılan ifadeler...