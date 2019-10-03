03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası takım içi operasyon tarihini verdi. İşte Galatasaray'ın transfer planı ve takımdan ayrılması beklenen isimler...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:18
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Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın Ocak ayında yapacağı operasyonu duyurdu.

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Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı

Sarı kırmızılı kulüp, belirlenen 3 futbolcu özelinde transfer düğmesine bastı.

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Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı

Yaş ortalaması 29.9 olan ilk 11'ini gençleştirmekte karar kılan Fatih Terim, ara transfere kadar ise çözümü takım içinde arayacak.

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Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı

Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ilk 11'ini değiştirecek Terim, Gençlerbirliği deplasmanında Şener Özbayraklı, Emre Mor ile Andone'ye görev verecek ve bu rotasyon Ocak ayına kadar sürecek.

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Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı

Terim, PSG maçından sonra "Tespit ettiğimiz oyuncuları alabilmek için işi gücü bırakarak oyuncu satacağız" demişti.

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