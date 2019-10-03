03 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı sonrası takım içi operasyon tarihini verdi. İşte Galatasaray'ın transfer planı ve takımdan ayrılması beklenen isimler...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:18
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