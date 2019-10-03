03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Galatasaray'da Ryan Babel krizi yaşanıyor. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde ve Devler Ligi'nde oynanan PSG maçında gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken Hollandalı yıldıza teknik direktör Fatih Terim'den şok bir tepki geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 09:51
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Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi.

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Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...

Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti.

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Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...

Öyleki Terim, Paris Saint Germain maçında yıldız isim kenara geldiğinde şok bir tepki gösterdi...

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Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...

İşte Sabah'ta yer alan habere göre Babel ile ilgili yaşanan gelişmeler ve Teirm'in o tepkisi;

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Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...

YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Taraftarlar Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

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