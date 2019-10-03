03 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray - PSG maçında şoke eden olay! Fatih Terim ve Ryan Babel...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Galatasaray'da Ryan Babel krizi yaşanıyor. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde ve Devler Ligi'nde oynanan PSG maçında gösterdiği performansla taraftarların tepkisini çeken Hollandalı yıldıza teknik direktör Fatih Terim'den şok bir tepki geldi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 09:51
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