13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa eden Yusuf Namoğlu, NTV'ye birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendiren Namoğlu, Galatasaray'ın Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında yaptığı açıklamayı da yorumladı.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 14:43
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Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

MHK Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Namoğlu, istifa gerekçesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Namoğlu, bu haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdiklerini ve istifa dilekçelerini bugün vereceklerini açıkladı.

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Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

Yalnızca Namoğlu değil, beraberinde tüm kurulun istifa edeceği öğrenildi.

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Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

''Devre arasında istifa etmeyi düşündük''

''Devlette devamlılık esas. Haftanın hakem atamalarını gerçekleştirdik. Yasal olarak bugün görevde olmamız gerekirdi.

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Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

İstifa dilekçemizi vereceğiz ve görevimiz tamamlanmış olacak.

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