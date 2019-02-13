Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...

Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa eden Yusuf Namoğlu, NTV'ye birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendiren Namoğlu, Galatasaray'ın Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında yaptığı açıklamayı da yorumladı.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 14:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





