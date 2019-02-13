13 Şubat 2019, Çarşamba
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Yusuf Namoğlu'ndan flaş itiraflar! Ümit Öztürk, Galatasaray, Trabzonspor...
Merkez Hakem Kurulu'ndan istifa eden Yusuf Namoğlu, NTV'ye birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendiren Namoğlu, Galatasaray'ın Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakkında yaptığı açıklamayı da yorumladı.
Giriş Tarihi: 13.02.2019 14:43
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