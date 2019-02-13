13 Şubat 2019, Çarşamba

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Eğer Benfica'yı elersek..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 16:33
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Fernando'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde;

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek...

Fernando:

Benfica maçına iyi çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Umarım yarın taraftarın da desteğiyle iyi bir maç geçireceğiz. Benfica'nın zor bir rakip olduğunu biliyoruz.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek...

Benfica kaliteli bir takım ama biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim en büyük artımız, iç sahadaki muhteşem taraftarımız.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek...

Benfica'nın 10-0'lık galibiyeti iyi bir skor. Zaten bu skordan bağımsız Benfica iyi bir takım.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Eğer Benfica'yı elersek...

Felix de çok iyi bir oyuncu, attığı güzel goller var ama yalnızca o değil, diğer oyuncuları da önemli. Yarın herkese önlemi alacağız.

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