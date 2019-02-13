13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Portekiz basınından Record'a birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.02.2019 12:32
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Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...

Galatasaray'ın devre arasında Portekiz'in Chaves takımından transfer ettiği Marcao, ilk geniş röportajını Record gazetesine verdi. Sarı-kırmızılı ekipte sahaya çıktığı ilk maçları, ülkedeki ilk izlenimleriyle, Benfica maçına dair görüşlerini paylaşan futbolcunun açıklamaları şu şekilde:


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Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...

Sadece altı ay içinde Chaves'ten Galatasaray'a yükselişini nasıl açıklarsın?
"Galatasaray'a geldiğim, burada derhal forma giymeye başladığım ve sorunsuz uyum sağladığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarım, hocamla birlikte bana çok yardımcı oldular. Forma giyiyorum, maçları kazanıyoruz. Ben geldiğimden beri takım hiç yenilmedi, sadece bir kez berabere kaldı. Buradaki ilk günlerimde bundan daha mutlu olamazdım.

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Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...

Çok ani bir değişim oldu. Chaves'e gelmemin altı ay sonrasında buraya transfer olma ırsatı doğdu. Hedefim her zaman için daha büyük işler başarmak. Tanrıya şükür, hayatımın aileme odaklandığım bir döneminde her şey çok hızlı gelişti. Buraya gelirken takımın hedeflerine çok hazırlıklıydım. Kulüp şampiyonluk istiyor, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı ve kupada ilerlemeyi hedefliyor."


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Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...

Fatih Terim takıma olan adaptasyonundan memnun mu?
"Futbol kalitemi beğeniyor ama bana hep kendimi geliştirmem gerektiğini söylüyor. Gösterdiği şeyler onu hiçbir zaman tatmin etmiyor ve daima oyuncunun evrimini görmek istiyor. Bu benim için de takım arkadaşlarım için de böyle.

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Marcao'dan olay açıklamalar! Fatih Terim, Benfica, Süper Lig...

Şu ana dek bireysel diyaloglar içerisine çok az girdik kendisiyle çünkü üst üste bir seri halinde çıkmamız gereken maçlar vardı. Futbolumdan dolayı memnun. Eğer bir stoperseniz ve top kaybediyorsanız bu her zaman eleştiri konusu olur. Bu tip şeylere meydan vermemek için oyuna iyi konsantre olmanız gerekir".

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