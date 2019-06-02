02 Haziran 2019, Pazar
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Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert sözler
Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar sonrası sert açıklamalarda bulundu. Günay, Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 02.06.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 22:11
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