02 Haziran 2019, Pazar

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Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert sözler

Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaptığı açıklamalar sonrası sert açıklamalarda bulundu. Günay, Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 22:04 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 22:11
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Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert sözler

Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, GS TV'de canlı yayına çıktı ve Fikret Orman'ın yaptığı, "Son 2 lig şampiyonunu hakemler belirledi.

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Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert sözler

Rizespor - Galatasaray, Galatasaray - Beşiktaş maçları Türk futbol tarihine kara leke olarak geçmiştir.

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Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert sözler

Geçen sezonki Alanyaspor - Galatasaray maçındaki hatalar da ortada" sözlerine yanıt verdi.

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Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert sözler

Orman'a istifa çağrısında bulunan Günay, "Başkanımız gerekli cevapleri verdi ama rahatsız eden bir üslup olduğu için birkaç kelime söylemek istiyorum.

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Yusuf Günay'dan Fikret Orman'a sert sözler

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş büyük kulüpler ve başkanları sorumlulukla hareket etmeli. Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Konuşmalarına dikkat etmeli.

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