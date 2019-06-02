02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!

Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması! Sarı kırmızılı ekibin yeni sezon forması sosyal medyada sızdırıldı. Bu sezonun bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezonun formasının sosyal medyada sızdırılmasıyla birlikte gündemde araştırılmaya başlandı.

İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!

Giriş Tarihi: 02.06.2019 22:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 22:37
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İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!

Galatasaray'ın 2019-2020 sezonunda giyeceği parçalı iç saha formasının yeni görselleri ortaya çıktı.

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İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!

Yeni formanın minimal tasarımı dikkat çekiyor. Parçalı formada sarı ve kırmızının farklı tonlarına yer verilmiş.

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İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!
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İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!
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İşte Galatasaray'ın 2019-2020 yeni sezon forması!
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