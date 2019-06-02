Banega'da Galatasaray'a dev rakip!

Yeni sezonda yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-kırmızılı ekip için birçok isim anılıyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray birçok isim ile de temasa geçtiği söyleniyor. Ayrıca Banega'yı da kadrosuna katmak isteyen Cimbom'a ciddi bir rakip çıktı.