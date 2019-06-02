02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Banega'da Galatasaray'a dev rakip!

Yeni sezonda yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-kırmızılı ekip için birçok isim anılıyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü Ryan Babel ile anlaşan Galatasaray birçok isim ile de temasa geçtiği söyleniyor. Ayrıca Banega'yı da kadrosuna katmak isteyen Cimbom'a ciddi bir rakip çıktı.

Giriş Tarihi: 02.06.2019 21:30 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 21:31
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Banega'da Galatasaray'a dev rakip!

Spor Toto Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.

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Banega'da Galatasaray'a dev rakip!

Sezonu şampiyon kapatarak 22. kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da yeni sezon hedefi de şampiyonluk.

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Banega'da Galatasaray'a dev rakip!

Sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip için birçok isim ön plana çıkıyor.

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Banega'da Galatasaray'a dev rakip!

Eski Beşiktaşlı Babel ile transferde her konuda anlaşan Galatasaray'ın ayrıca Ribery, Falcao, Banega gibi dünyaca ünlü isimlerle de görüştüğü yönünde iddialar devam ediyor.

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Banega'da Galatasaray'a dev rakip!

Sevilla'da forma giyen 30 yaşındaki Arjantinli orta saha için de Galatasaray'ın girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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