06 Kasım 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta)

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başladı... Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İşte Gaziantep FK-Beşiktaş mücadelesi sonrası güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 06.11.2020 22:38 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 22:38
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

20- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

19- Trabzonspor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

18 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

17- Kayserispor - 6 Puan

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