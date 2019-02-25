25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Akhisarspor maçında attığı son saniye golüyle takımını ipten alan ve Galatasaray camiasını ayağa kaldıran Kostas Mitroglou Yunan basınında da manşetleri süsledi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 11:54
  • 1
  • 10
Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Sarı kırmızılı formayla ilk golünü atan Kostas Mitroglou kariyerinde 10.kez son saniye golü atarken, tecrübeli futbolcunun 90+4'te bulduğu pozisyondaki sakinliği taraftarları da bir hayli memnun etti.

  • 2
  • 10
Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Marsilya'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Kostas Mitroglou'nun attığı gol ülkesinde de ses getirdi.

  • 3
  • 10
Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Sport24 'Kostas takımına can verdi, puan farkının açılmasına müsaade etmedi' derken Athens News ise 'Başaksehir'e kolay şampiyonluk yok. Kostas'ın golü Galatasaray'a zaferi getirdi' ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 10
Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Ülkenin önde gelen gazetelerinden To Vima, Mitroglou'nun golü icin 'Kostas 90+4'te attı Galatasaray hayatta kaldı' manşetini atarken, Filathlos ise direk golün videosunu vererek 'Mitroglou gol sevincine boğdu' yorumuna yer verdi.

  • 5
  • 10
Yunanlar çıldırdı! Mitroglou...

Sportime da 'Mitroglou zafer istedi' başlığını attı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör