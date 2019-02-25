25 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!

Spor Toto Süper Lig'de, 22. şampiyonluğunu yaşamak için lider Başakşehir ile kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer yapılanması da şimdiden başladı.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 12:27
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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!

Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı...

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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!

Sabah'ın haberine göre bu sezon istikrarsız bir performans gösteren Muslera'nın yanına gelecek isim bulundu; Fatih Öztürk...

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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!

Sakatlığı sebebiyle dün maç kadrosunda olmayan Akhisar'ın 1 numarası Fatih sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak.

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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!

Akhisar'la 31 Mayıs'ta bitecek sözleşmesini uzatmayan 32 yaşındaki kalecinin, sarı-kırmızılı takımla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!

Muslera'ya yedek olarak düşünülen Fatih Öztürk'e Galatasaraylı yetkililer, "Kimseye imza atma. Sezon sonu seni alacağız" mesajını iletti.

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