Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a!

Spor Toto Süper Lig'de, 22. şampiyonluğunu yaşamak için lider Başakşehir ile kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray'da gelecek sezonun transfer yapılanması da şimdiden başladı.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





