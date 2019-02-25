25 Şubat 2019, Pazartesi

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Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım

Galatasaray'da büyük bir değişim hareketi başlatan Fatih Terim bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Yaz döneminde tamamlamayı hedeflediği değişim için scout ekibine özel bir görev verdi.

Giriş Tarihi: 25.02.2019 11:50
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Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım

Galatasaray'da büyük değişim harekatı yaz döneminde tamamlanacak. Teknik Direktör Fatih Terim, tamamen kendi takımını kurmayı hedefliyor.

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Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım

2017 yazında Teknik Direktör Igor Tudor döneminde yapılan büyük revizyon sonrası ortaya bambaşka bir takım çıkmıştı.

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Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım

Fatih Terim göreve geldikten sonra bu kadrodan en iyi verimi alarak, Galatasaray'ı 21. şampiyonluğa taşıdı. Fakat Fatih Terim de büyük ve sürekli hedeflerine ulaşmak için bu takımın hemen hemen baştan aşağıya değişmesini istiyordu.

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Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım

Özellikle ocak ayında bunun ilk aşaması gerçekleştirdi. Merkez savunma hattı ile hücum hattını yeniden oluşturan Terim; Luyindama, Marcao ve Diagne ile yeni omurganın ilk parçalarını oluşturmuştu. Şimdi sırada merkez orta saha var.

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Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım

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Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

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