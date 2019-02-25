Fatih Terim talimatı verdi: Mutlaka alalım

Fatih Terim göreve geldikten sonra bu kadrodan en iyi verimi alarak, Galatasaray'ı 21. şampiyonluğa taşıdı. Fakat Fatih Terim de büyük ve sürekli hedeflerine ulaşmak için bu takımın hemen hemen baştan aşağıya değişmesini istiyordu.