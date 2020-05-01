Younes Belhanda'dan flaş sözler! "Sneijder..."

Galatasaray'a geldiği günden beri 8 numara mı, 10 numara mı sorusu sorulan Younes Belhanda, kendisinin 8 numara olduğunu daha önce açıklamıştı. Buna rağmen 10 numarayı taşımanın gurur verici olduğunu belirten Faslı oyuncu, Wesley Sneijder ile karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu ifade etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:53 ABONE OL