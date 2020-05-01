01 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Younes Belhanda'dan flaş sözler! "Sneijder..."

Galatasaray'a geldiği günden beri 8 numara mı, 10 numara mı sorusu sorulan Younes Belhanda, kendisinin 8 numara olduğunu daha önce açıklamıştı. Buna rağmen 10 numarayı taşımanın gurur verici olduğunu belirten Faslı oyuncu, Wesley Sneijder ile karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 11:53
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Younes Belhanda'dan flaş sözler! Sneijder...

8 numarada oynamasına rağmen 10 numaranın kendisine verilmesinin gururlandırıcı olduğunu söyleyen Faslı futbolcu, sürekli Sneijder'le karşılaştırılmaktan rahatsızlık duyduğunu da vurguladı.

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Younes Belhanda'dan flaş sözler! Sneijder...

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da performansı ve saha içi tavırları ile her zaman tartışma konusu olan Younes Belhanda, son olarak yönetimin maaş indirimi isteğine, "Kabul ederim, ancak sözleşmemi uzatırsanız" cevabıyla gündeme gelmişti...

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Younes Belhanda'dan flaş sözler! Sneijder...

Faslı yıldız şimdi de Fransa basınına verdiği demeçle çok konuşulacak gibi duruyor. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen sarıkırmızılı takımda 10 numaranın kendisine verildiğini dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu da beni gururlandırıyor" dedi.

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Younes Belhanda'dan flaş sözler! Sneijder...

DERBİDE KIRMIZI KART GÖRDÜM YINE KIZMADI!

Wesley Sneijder'in gönderilmeden önce kadro dışı bırakıldığı dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda, sürekli Hollandalı yıldızla kıyaslanmasının doğru olmadığını belirtti.

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Younes Belhanda'dan flaş sözler! Sneijder...

"Sneijder benden daha iyi futbolcu" ifadesini kullanan Belhanda, G.Saray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayıp şunları söyledi: "Fatih Terim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde de bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi."

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