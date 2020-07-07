Yok böyle bir kazanç! Radamel Falcao'nun bir günde kazandığı para...

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen ve Radamel Falcao'ya imza attırmasıyla beraber adından söz ettiren Galatasaray, Kolombiyalı golcüden umduğunu bulamadı. Deneyimli golcü geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamazken, Cimbom'da kazandığı para ise dudak uçuklattı.

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Giriş Tarihi: 07.07.2020 11:04 ABONE OL