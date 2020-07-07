07 Temmuz 2020, Salı

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Yok böyle bir kazanç! Radamel Falcao'nun bir günde kazandığı para...

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla transfer edilen ve Radamel Falcao'ya imza attırmasıyla beraber adından söz ettiren Galatasaray, Kolombiyalı golcüden umduğunu bulamadı. Deneyimli golcü geldiği günden bu yana sakatlıklardan kurtulamazken, Cimbom'da kazandığı para ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 07.07.2020 11:04
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Yok böyle bir kazanç! Radamel Falcao'nun bir günde kazandığı para...

Galatasaray'da bu sezon yaşanan başarısızlık kadar konuşulan bir başka konu Radamel Falcao'nun performansı oldu.

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Yok böyle bir kazanç! Radamel Falcao'nun bir günde kazandığı para...

Büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı santrfor, aldığı astronomik ücrete karşın hayal kırıklığı yarattı.

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Yok böyle bir kazanç! Radamel Falcao'nun bir günde kazandığı para...

Falcao, aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 39 resmi maçında 17'sinde oynamadı.

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Yok böyle bir kazanç! Radamel Falcao'nun bir günde kazandığı para...

Tecrübeli forvet, Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 3'er maçta görev yaptı.

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Yok böyle bir kazanç! Radamel Falcao'nun bir günde kazandığı para...

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