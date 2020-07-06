06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2. raundu başlıyor! Mert Hakan'dan sonra...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde 2. raunda hazırlanıyor. İlk olarak Galatasaray'ın ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş'ı, Emre Belözoğlu araya girerek sarı-lacivertlilere gelmesi için söz kesmişti. Bu kez başka bir Süper Lig yıldızı için iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:52
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2. raundu başlıyor! Mert Hakan'dan sonra...

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından transferde de büyük bir rekabet yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2. raundu başlıyor! Mert Hakan'dan sonra...

Kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen İstanbul'un iki dev kulübü, bu kez bir başka isim için kıran kırana rekabete başladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2. raundu başlıyor! Mert Hakan'dan sonra...

Galatasaray'da transfer komitesi gelecek sezon için planlamaları yürütürken, bilindiği üzere Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tüm yetkiyi almış durumda.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2. raundu başlıyor! Mert Hakan'dan sonra...

Bu bağlamda daha önce de yıldız futbolcu için karşı karşıya geldiği belirtilen ezeli rakiplerin, transfer için resmi tekliflerini oyuncunun kulübüne ilettiği ifade edildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2. raundu başlıyor! Mert Hakan'dan sonra...

BERNARD MENSAH İÇİN TEKLİF YAPILDI
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için amansız bir yarışa girdi.

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