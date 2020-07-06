Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2. raundu başlıyor! Mert Hakan'dan sonra...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde 2. raunda hazırlanıyor. İlk olarak Galatasaray'ın ilgilendiği ve prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş'ı, Emre Belözoğlu araya girerek sarı-lacivertlilere gelmesi için söz kesmişti. Bu kez başka bir Süper Lig yıldızı için iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 17:52 ABONE OL