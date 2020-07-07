07 Temmuz 2020, Salı

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni adresini açıkladılar

Ligde son 6 maçta yaşadığı büyük düşüş nedeniyle şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde olan yıldız isimden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 13:38
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni adresini açıkladılar

Bu sezon özellikle son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası, şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda son haftada alınan Trabzonspor mağlubiyetiyle bu şans neredeyse tamamen sıfıra düşmüş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni adresini açıkladılar

Bu sebeple morallerin bir hayli bozuk olduğu sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Fatih Terim, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada "Bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler."

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni adresini açıkladılar

"İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz Galatasaray'ız." ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni adresini açıkladılar

Türkiye Kupası'nda da havlu atan sarı-kırmızılılarda hal böyle olunca gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden hız vermiş durumda.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Yeni adresini açıkladılar

Kadrosunu güçlendirmek birçok isimle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılı yönetim transferde hata yapmak istemezken transfer listesinde yaşanan bir isimde flaş bir gelişme yaşandı.

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