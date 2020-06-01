01 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler

Takıma yapılacak takviyeler kadar yollarını ayıracağı isimlere de yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile devam etmemesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılıların bu bölge için düşündüğü isim için takımı fiyatını yükseltti. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:46
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Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'a ilgilendiği isimden kötü bir haber geldi.

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Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı sağ bek Mariano'nun alternatifi olarak belirlenen Meksikalı futbolcu Alan Mozo ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler

Meksika basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; oyuncunun kulübü, genç futbolcuyu takımdan göndermeyi zorlaştırmak için Mozo'nun bonservisinde artırıma gitti.

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Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler

Pumas'ın, piyasa değeri normalde 2.5 milyon dolar olan 23 yaşındaki sağ bek için bu paranın iki katını talep edeceği bildirildi.

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Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler

DEĞERİNİN DAHA FAZLA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu arada Dale Pumas adlı site okuyucularına oyuncunun 4 milyon dolara satılıp satılamayacağına ilişkin açtığı ankette, katılımcıların yüzde 63'ü Mozo'nun değerinin daha fazla olduğu yönünde görüş bildirdi.

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