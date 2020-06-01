Galatasaray istiyordu! Transferde fiyatı yükselttiler

Takıma yapılacak takviyeler kadar yollarını ayıracağı isimlere de yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile devam etmemesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılıların bu bölge için düşündüğü isim için takımı fiyatını yükseltti. İşte o isim ve detaylar...