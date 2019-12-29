29 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Yok artık Kayserispor! Galatasaray'dan dünyaları istedi...

İlk devreyi istediği gibi geçiremeyen Galatasaray, ligde yediği son dakika golleriyle bir çok puan kaybetmiş ve yine Club Brugge'nin son dakika golüne engel olamayıp Avrupa defterini de kapatmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etmişti. Süper Lig'de Galatasaray Antalyaspor'u sahasında 5-0 yenmesi ile birlikte ilk devre sarı-kırmızılılar adına bitmiş oldu. Bu sezon ilk defa 5 gol atan sarı-kırmızılı ekipte Falcao ve Taylan Antalyalı mücadelenin yıldızı oldu. Taylan maç sonu üçlü çektirdi ve taraftarı mest etti. Fakat Kayseri'den gelen haber sarı-kırmızılılarda büyük şaşkınlığı neden oldu. Konu: Taylan Antalyalı transferi! İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:06
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Yok artık Kayserispor! Galatasaray'dan dünyaları istedi...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in iple çektiği ocak ayı geldi çattı. Kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Terim, köklü değişimlerin olacağının sinyalini vermişti.

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Yok artık Kayserispor! Galatasaray'dan dünyaları istedi...

Bu kapsamda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncu listesini de belirleyecek olan tecrübeli teknik direktör, bazı oyuncuların kiralanmasını bazı oyuncuların satılmasını istedi. Ayrıca bazı oyuncular da gelecek oyuncular içinde takasta kullanılmak isteniyor.

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Yok artık Kayserispor! Galatasaray'dan dünyaları istedi...

Böylelikle sarı-kırmızılılarda gelecek oyunculara maaş bütçesi açılacak hem de FFP kapsamında bir kiralama veya bonservis ücreti ödenmeyip eksiye düşülmeyecek.

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Yok artık Kayserispor! Galatasaray'dan dünyaları istedi...

Nzonzi'nin disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması ve Selçuk İnan'ın performans düşüklüğü nedeniyle merkez orta sahaya transfer düşünen Galatasaray, ezeli rakibiyle karşı karşıya geldi!

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Yok artık Kayserispor! Galatasaray'dan dünyaları istedi...

Beşiktaş'ın ilgilendiğini reddetmesine rağmen Kayserispor ile Mensah için pazarlık yapıldığı ve teklifin Kayserispor yönetimi tarafından beğenilmediği iddia edildi.

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