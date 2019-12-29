Yok artık Kayserispor! Galatasaray'dan dünyaları istedi...

İlk devreyi istediği gibi geçiremeyen Galatasaray, ligde yediği son dakika golleriyle bir çok puan kaybetmiş ve yine Club Brugge'nin son dakika golüne engel olamayıp Avrupa defterini de kapatmıştı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ocak ayını işaret etmişti. Süper Lig'de Galatasaray Antalyaspor'u sahasında 5-0 yenmesi ile birlikte ilk devre sarı-kırmızılılar adına bitmiş oldu. Bu sezon ilk defa 5 gol atan sarı-kırmızılı ekipte Falcao ve Taylan Antalyalı mücadelenin yıldızı oldu. Taylan maç sonu üçlü çektirdi ve taraftarı mest etti. Fakat Kayseri'den gelen haber sarı-kırmızılılarda büyük şaşkınlığı neden oldu. Konu: Taylan Antalyalı transferi! İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





