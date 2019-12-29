29 Aralık 2019, Pazar

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Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir

Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını moralli kapatan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, ocak ayında takımda radikal değişikliklerin yapılacağının sinyallerini verirken, Cimbom'un anlaşma sağladı ilk isim Henry Onyekuru olmuştu. Ancak Nijeryalı yıldızın transferinde yaşanan son dakika gelişmesinin Galatasaray'ın Onyekuru planlarını bozabileceği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:53
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Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u Falcao (2), Celutska (K.K), Babel ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle 5-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapadı.

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Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir

Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı. Süper Lig'de zor günler geçiren Antalyaspor ise 14 puanda kaldı ve 16. sırada kendine yer buldu.

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Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir

Galatasaray'da bu galibiyetle yüzler gülerken, ligin ilk devresini geride bırakan sarı-kırmızılılarda gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir

Teknik direktör Fatih Terim, hemen her açıklamasında ocak ayında yapılacak olan köklü değişimlerin sinyalini vermişti. Sarı-kırmızılılarda ilk yarının sona ermesiyle birlikte radikal kararlar devreye girecek.

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Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir

Antalyaspor maçından sonra konuşan teknik direktör Fatih Terim, takımda yaşanacak olan ilk ayrılıkla ilgili sinyaller verirken, ''Nagatomo'yla ayrılsak da bereberiz'' ifadelerini kullandı. Japon futbolcunun da takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, Galatasaray'da yaşanacak olan ilk ayrılığın Nagatomo olduğu öğrenildi.

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