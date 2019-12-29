Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir

Antalyaspor maçından sonra konuşan teknik direktör Fatih Terim, takımda yaşanacak olan ilk ayrılıkla ilgili sinyaller verirken, ''Nagatomo'yla ayrılsak da bereberiz'' ifadelerini kullandı. Japon futbolcunun da takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, Galatasaray'da yaşanacak olan ilk ayrılığın Nagatomo olduğu öğrenildi.