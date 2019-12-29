29 Aralık 2019, Pazar
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Galatasaray'a Onyekuru şoku! Transfer iptal olabilir
Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek sezonun ilk yarısını moralli kapatan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, ocak ayında takımda radikal değişikliklerin yapılacağının sinyallerini verirken, Cimbom'un anlaşma sağladı ilk isim Henry Onyekuru olmuştu. Ancak Nijeryalı yıldızın transferinde yaşanan son dakika gelişmesinin Galatasaray'ın Onyekuru planlarını bozabileceği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 10:53
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