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Galatasaray'daki ilk ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni adresi
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Falcao (2), Celustka (k.k.), Babel ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli girdi. Antalya temsilcisi ile oynadığı mücadelenin ardından gözünü ara transfer dönemine çeviren sarı-kırmızılılarda hareketlilik başladı. Sezon başında başta Falcao olmak üzere takıma birçok yıldızın dahil edilmesine rağmen hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Aslan, iç transferde de radikal karar almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşirken, yıldız futbolcunun yeni takımı da belli oldu. İşte yaşanan gelişmeler...
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