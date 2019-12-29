29 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'daki ilk ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni adresi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini Falcao (2), Celustka (k.k.), Babel ve Taylan Antalyalı'nın golleriyle 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli girdi. Antalya temsilcisi ile oynadığı mücadelenin ardından gözünü ara transfer dönemine çeviren sarı-kırmızılılarda hareketlilik başladı. Sezon başında başta Falcao olmak üzere takıma birçok yıldızın dahil edilmesine rağmen hem lig hem de Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Aslan, iç transferde de radikal karar almaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ilk ayrılık kesinleşirken, yıldız futbolcunun yeni takımı da belli oldu. İşte yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 15:50
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Galatasaray'daki ilk ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni adresi

Süper Lig'de ilk devreyi Antalyaspor karşısında 5-0'lık galibiyetle tamamlayan sarı-kırmızılıların gollerini Falcao (2), Celutska (kk), Babel ve Taylan Antalyalı kaydetmişti.

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Galatasaray'daki ilk ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni adresi

Alınan bu galibiyetle seneyi galibiyetle kapatan Aslan'da, her ne kadar farklı galibiyet kazanılmış olsa da ligin geneline bakıldığında gösterilen performans kafalarda soru işareti bırakıyor.

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Galatasaray'daki ilk ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni adresi

Bu tablonun farkında olan Fatih Terim, ocak ayını işaret ederek ligin ikinci devresinde radikal kararlar alınacağını, takımdan gönderilecek ve kadroyu kuvvetlendirme anlamında eksik bölgelere yapılacak transferleri işaret etmiş, taraftarlara ikinci yarıda çok daha farklı bir Galatasaray olacağı sinyallerini vermişti.

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Galatasaray'daki ilk ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni adresi

4 Ocak'ta açılacak olan ara transfer sezonu öncesi, bu yönde ilk adımlarını atmaya başlayan sarı-kırmızılıların izleyeceği yol haritasının detayları da netleşmeye başladı.

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Galatasaray'daki ilk ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni adresi

İŞTE GALATASARAY'IN OCAK AYI PLANI!

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