03 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...

Galatasaray'a yaz transfer döneminde büyük umutlarla gelen Emre Mor, devre arasında Yunanistan'ın Olympiakos takımının yolunu tutmuştu. Cimbom'da 17 karşılaşmaya çıkan genç kanat, gol veya asist katkısı üretemedi. Emre Mor için 'Komşu' da büyük beklentiler içine girdi. Emre Mor için 'yılın en iyi transferi' diye nitelendiren Yunan medyası, şampiyonluk yolunda yeni takımında kilit rol oynayacağını söyledi. Emre'yi adeta göğe çıkaran Komşu'da Emre Mor'un nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:34
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Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde, İspanya'nın La Liga ekiplerinden Celta Vigo'dan kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılı takımda bekleneni verememişti.

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Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Emre Mor, beklentileri karşılayamadı ve devre arasında yollar ayrıldı. Yunanistan'ın Olympiakos takımına giden Emre, Cimbom'a 410 bin Euro kazandırdı.

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Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...

GİDİŞİ DE OLAY OLDU

Türkiye'den 1 saat geride olan ve transfer süresinin 00.00'da sona erdiği Yunanistan'da, Olympiakos kulübü transferi ancak saat 23.54'te resmiyete dökebilmişti.

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Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...

Transferinin son dakikalarda gerçekleşmesinin ise 2 sebebi vardı. Önce uçağını kaçırdı ardından gideceği uçak da rötar yaptı ve Emre Mor son dakikalarda resmiyete dökülebildi.

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Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Cimbom'da 17 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara gol veya asist katkısı veremedi. Sarı-kırmızılı taraftarların inancı, genç futbolcunun teknik direktör Fatih Terim ile birlikte kendine geleceği yönündeydi...

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