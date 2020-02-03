Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...

Galatasaray'a yaz transfer döneminde büyük umutlarla gelen Emre Mor, devre arasında Yunanistan'ın Olympiakos takımının yolunu tutmuştu. Cimbom'da 17 karşılaşmaya çıkan genç kanat, gol veya asist katkısı üretemedi. Emre Mor için 'Komşu' da büyük beklentiler içine girdi. Emre Mor için 'yılın en iyi transferi' diye nitelendiren Yunan medyası, şampiyonluk yolunda yeni takımında kilit rol oynayacağını söyledi. Emre'yi adeta göğe çıkaran Komşu'da Emre Mor'un nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





