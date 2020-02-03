03 Şubat 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Yok artık Emre Mor! Yunanistan'da 15 bin kişi...
Galatasaray'a yaz transfer döneminde büyük umutlarla gelen Emre Mor, devre arasında Yunanistan'ın Olympiakos takımının yolunu tutmuştu. Cimbom'da 17 karşılaşmaya çıkan genç kanat, gol veya asist katkısı üretemedi. Emre Mor için 'Komşu' da büyük beklentiler içine girdi. Emre Mor için 'yılın en iyi transferi' diye nitelendiren Yunan medyası, şampiyonluk yolunda yeni takımında kilit rol oynayacağını söyledi. Emre'yi adeta göğe çıkaran Komşu'da Emre Mor'un nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 12:34
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...