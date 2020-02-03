03 Şubat 2020, Pazartesi
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Spor yazarları Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken mücadelede golleri Adem Büyük, Ryan Donk ve Sofiane Feghouli (2) atarken konuk ekibin tek golünü Mesanovic attı. Cimbom sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftada önemli bir 3 puan almış oldu. Futbol otoriteleri de mücadele için gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 09:37
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