Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, çeyrek final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde son 4 maçını kazanarak yükselen bir ivme yakalayan Aslan, çeyrek final ilk maçında Akdeniz temsilcisini yenerek yarı final için avantaj elde etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun durumları belirginleşmeye başlarken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...