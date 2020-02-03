03 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, çeyrek final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde son 4 maçını kazanarak yükselen bir ivme yakalayan Aslan, çeyrek final ilk maçında Akdeniz temsilcisini yenerek yarı final için avantaj elde etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun durumları belirginleşmeye başlarken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 03.02.2020 19:41
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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü saat 20.30'da başlama düdüğü çalacak olan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Ligin 20. haftasında Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle son 4 maçında 12 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar kupada da kayıp yaşamak istemiyor.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Öte yandan sakatlıkları bulunan isimlerden Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle lig maçında forma giyememişti.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Son antrenmanda oyuncularla özel olarak ilgilenen Galatasaray sağlık ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda Kayserispor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon ile antrenmana başladı.

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Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i

Daha sonra koordinasyon çalışması ve sahada dinamik ısınma yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik çalışmanın ardından yapılan dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale oyun ile idmanı noktaladı.

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