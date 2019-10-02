02 Ekim 2019, Çarşamba
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Yılmaz Vural'dan Fatih Terim'e olay sözler!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında ağırladığı Fransız devi PSG'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası kritik karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için olay ifadeler kullandı. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 16:29
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