Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!

"Falcao ile telefonda görüşme şansım oldu. Ona inanılmaz anlar yaşayacağını söyledim. Fatih Terim'in Galatasaray'a oynattığı oyun forvetlere gol atması için yardımcı oluyor. Bu nedenle çok gol atacağını ifade ettim. Avrupa'nın herhangi bir yerinde göremeyeceği anlara tanıklık edeceğini ve Türklerin tüm hayatlarının takımları olduğunu belirttim. Falcao'yu karşılamaya gelen taraftarlar da bunu kanıtladı."