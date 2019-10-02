02 Ekim 2019, Çarşamba

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!

2017/2018 sezonunda Galatasaray forması giyen ve gösterdiği etkili performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aylarca uğraştığı ve mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili de konuştu. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 15:41
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Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!

Galatasaray formasını giydiği 2017-2018 sezonunu ligde şampiyon ve gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon başında transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili konuştu.

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!

Foot Mercato'ya röportaj veren Gomis, Falcao ile transferi gerçekleşmeden önce telefonda konuştuklarını belirterek şunları dile getirdi:

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!

"Falcao ile telefonda görüşme şansım oldu. Ona inanılmaz anlar yaşayacağını söyledim. Fatih Terim'in Galatasaray'a oynattığı oyun forvetlere gol atması için yardımcı oluyor. Bu nedenle çok gol atacağını ifade ettim. Avrupa'nın herhangi bir yerinde göremeyeceği anlara tanıklık edeceğini ve Türklerin tüm hayatlarının takımları olduğunu belirttim. Falcao'yu karşılamaya gelen taraftarlar da bunu kanıtladı."

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Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!

Yıldız golcünün transferini de değerlendiren Gomis, sözlerini şöyle sürdürdü:

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