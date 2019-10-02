02 Ekim 2019, Çarşamba
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Bafetimbi Gomis'ten flaş Falcao itirafı!
2017/2018 sezonunda Galatasaray forması giyen ve gösterdiği etkili performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aylarca uğraştığı ve mutlu sona ulaştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili de konuştu. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 15:41
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