03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Yılın transferinde son dakika açıklaması! Falcao'nun eşi... Son dakika Galatasaray haberleri...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın merakla beklenen transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde flaş açıklama! "Neden artık açıklanmıyor?" sorusunun yanıtı belli olurken Falcao'nun eşinin takip ettiği iç mimardan da bu transfere dair bir paylaşım geldi. İşte son dakika Falcao haberi...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 12:51
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