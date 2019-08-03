Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...

"Ben bunu bir aldatma olarak isimlendirmiyorum. Çünkü neler yaşandığını Soumboulou ve ben çok iyi bililyoruz. Şu anki eşimi Soumboulou ile karşılaşmadan 4 yıl önce de tanıyordum. Yani o neler olacağını biliyordu. Onunla çok iyi zamanlar geçirdim ama bu ayrılığa engel değildi. İyi bir insan ve harika bir kadın. Şu an ikinci bir eşle evlenme ihtimalimi göz ardı etmiyorum."