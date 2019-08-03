03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Diagne'den çok konuşulacak sözler: Çok eşliyim...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği ve sarı kırmızılıların takımdan göndermek için uğraş verdiği Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, özel hayatıyla alakalı çok konuşulacak sözlere imzasını attı. Çok eşliliği savunduğunu söyleyen golcü futbolcunun açıklamaları haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.08.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 03.08.2019 13:30
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